Два императорских пингвина в Антарктиде нашли камеру, оставленную одним из экспедиторов, и сняли себя на видео. Ролик птиц опубликовали в твиттере Австралийской антарктической программы, пишет Афиша Daily.

На видео пингвины обнаруживают камеру и начинают внимательно исследовать неизвестный для них объект с разных сторон. Только в твиттере видео за сутки посмотрели почти 300 тыс. раз.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7