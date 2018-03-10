В Антарктиде пингвины нашли камеру и сделали селфи-видео
Два императорских пингвина в Антарктиде нашли камеру, оставленную одним из экспедиторов, и сняли себя на видео. Ролик птиц опубликовали в твиттере Австралийской антарктической программы, пишет Афиша Daily.
На видео пингвины обнаруживают камеру и начинают внимательно исследовать неизвестный для них объект с разных сторон. Только в твиттере видео за сутки посмотрели почти 300 тыс. раз.
#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7— Antarctic Division (@AusAntarctic) March 8, 2018
Пингвины и до этого интересовались техникой. В 2013 году канадские экспедиторы засняли на GoPro эпическую фотографию пингвина, который пытался выхватить камеру.
This Gentoo #Penguin just ate our @GoPro. #Antarctica pic.twitter.com/C3WiODL43O— G Expedition (@g_expedition) December 2, 2013