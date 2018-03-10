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Производитель контейнеров для допинг-проб Вerlinger Special AG (Швейцария) намеревается свернуть производство, которое ведет с 1990-х годов.

В заявлении компании говорится, что рост числа «допинговых манипуляций» и частая смена требований к наборам для допинг-проб несовместимы с ее корпоративными ценностями, передает «Медуза».

Закрытие производства Berlinger будет проводить постепенно, еще какое-то время продолжая поставлять своим клиентам контейнеры для «проведения антидопинговых мероприятий».

Контейнеры BEREG-KIT производства Berlinger использовались для хранения допинг-проб российских спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что такие контейнеры легко вскрывались, причем без всяких следов, и это якобы позволило скрывать факты систематического применения запрещенных препаратов в РФ.

Предполагалось, что на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане допинг-пробы будут брать в контейнеры BEREG-KIT новой модели. Однако на волне скандала WADA проверило их и сочло, что они слишком легко вскрываются после заморозки.

В результате антидопинговые инспекторы Международного олимпийского комитета (МОК) по совету агентства работали на нынешних Играх с пробирками старого образца. Более того, WADA объявило о запуске расследования в отношении Berlinger – хотя и пообещало продолжать сотрудничество со швейцарской компанией вплоть до его окончания.