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Украинский лидер Петр Порошенко встретился с блогерами, чтобы побеседовать с ними на наиболее злободневные темы. Одной из них стала «военная зачистка Донбасса», которую Киев, по словам главы государства, планирует начать после ввода миротворцев Организации объединенных наций (ООН).

«План такой: сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности, потом заходят ВСУ (Вооруженные силы Украины) и зачищают Донбасс в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть"», — процитировал слова Порошенко присутствовавший на встрече блогер Мартин Брест.

Президент Украины якобы заявил о планах по привлечению к «зачистке Донбасса» надежного «оперативного резерва» – то есть бывших участников так называемой антитеррористической операции.

Кроме того, Порошенко дал понять, что не собирается предоставлять амнистию тем, кто воевал на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором ДНР и ЛНР названы «временно оккупированными Россией» украинскими территориями. Этот статус позволяет Порошенко вводить военное положение и отправлять войска «на любую территорию, в любое время и на неопределенный срок».

Фото из Flickr