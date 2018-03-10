Камеры засняли рядом с отравленным Скрипалем "таинственную блондинку" (4)

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В мире | 10 марта 2018 года, 21:32

На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail.

Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. В субботу после экстренного заседания глава МВД Британии рассказала о ходе расследования.

The Daily Mail утверждает, что кадры видеонаблюдения сняты в 4:08. Экстренные службы получили информацию о мужчине и женщине без сознания в 4:15. На съемке троица проходит мимо ресторана: первой идет Юлия Скрипаль, а затем - Сергей Скрипаль и рядом с ним неизвестная женщина, у которой на плече висит белая сумка. Запись для целей расследования изъял Скотланд-Ярд. Само помещение ресторана Zizzi было оцеплено полицией.

Газета также указывает на расхождения в ранее опубликованных записях, подозревая, что на некоторых могут быть не Скрипаль и его дочь, а потенциальные свидетели произошедшего.

В субботу центром расследования стало кладбище в Солсбери: накануне там обследовали могилу сына Скрипаля Александра, а в субботу и могилу его жены Людмилы. Полиция объявила о закрытии кладбища на Лондон-роуд на время расследования, хотя прямо о наличии там отравляющих веществ пока не говорят. Журналисты указывают, что эксперты на кладбище работали в костюмах химзащиты.

Глава МВД Эмбер Радд собрала на Даунинг-стрит экстренное совещание, вызвав туда следователей с отчетами по делу.

Источник: Newsru.com
Комментарии 4
Светлана40 минут назад
Скотланд - Ярду, как обычно, не хватает Своего Шерлока Холмса. Потому что Они без Него не могут раскрыть ни одного Своего преступления...
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Рижанин47 минут назад
Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi.
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Fake News
На Daily Mail я видел это видео полностью.
Там женщина с сумкой на плече ведёт на поводке очень маленькую собачку и просто проходит сбоку Скрипаля и его дочери.
Из видео невозможно заключить сопровождала ли женщина жертв отравления до того как она прошла рядом с ними.
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реальность1 час назад
Я понимаю что информация проходит через Кремлевские информационные фильтры но не с такой же задержкой.
Устаревшую информацию даете.
Очаг заражения в доме у жертвы этого зверского убийства.
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