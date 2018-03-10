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На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail.

Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. В субботу после экстренного заседания глава МВД Британии рассказала о ходе расследования.

The first possible CCTV sighting of the man and woman who are suspected poisoning victims in Salisbury close to the scene of the incident on Sunday. We have not confirmed that this picture is of Sergei Skripal but BBC has been told he was one of the victims. pic.twitter.com/v97z10So7c — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) March 6, 2018

The Daily Mail утверждает, что кадры видеонаблюдения сняты в 4:08. Экстренные службы получили информацию о мужчине и женщине без сознания в 4:15. На съемке троица проходит мимо ресторана: первой идет Юлия Скрипаль, а затем - Сергей Скрипаль и рядом с ним неизвестная женщина, у которой на плече висит белая сумка. Запись для целей расследования изъял Скотланд-Ярд. Само помещение ресторана Zizzi было оцеплено полицией.

Газета также указывает на расхождения в ранее опубликованных записях, подозревая, что на некоторых могут быть не Скрипаль и его дочь, а потенциальные свидетели произошедшего.

В субботу центром расследования стало кладбище в Солсбери: накануне там обследовали могилу сына Скрипаля Александра, а в субботу и могилу его жены Людмилы. Полиция объявила о закрытии кладбища на Лондон-роуд на время расследования, хотя прямо о наличии там отравляющих веществ пока не говорят. Журналисты указывают, что эксперты на кладбище работали в костюмах химзащиты.

Глава МВД Эмбер Радд собрала на Даунинг-стрит экстренное совещание, вызвав туда следователей с отчетами по делу.