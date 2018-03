В мире |

На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail.

Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. В субботу после экстренного заседания глава МВД Британии рассказала о ходе расследования.

The first possible CCTV sighting of the man and woman who are suspected poisoning victims in Salisbury close to the scene of the incident on Sunday. We have not confirmed that this picture is of Sergei Skripal but BBC has been told he was one of the victims. pic.twitter.com/v97z10So7c