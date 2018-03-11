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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

Сейчас в соответствующей статье говорится: "Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд". Поправка предусматривает, что слова о двух строках из Конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст Конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле Основного закона, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".