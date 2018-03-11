Выступавшая в суде против Кэти Перри монахиня умерла на слушании дела (2)

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В мире | 11 марта 2018 года, 13:24

Одна из двух монахинь, которые участвовали в судебном разбирательстве против американской певицы Кэти Перри, умерла на заседании суда. Об этом сообщает Los Angeles Daily News.

На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.

"Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра, а только вредит многим людям", — сказала Холзман до этого.

Отмечается, что монахини жили в монастыре в течение многих лет и считали его своей собственностью, хотя в 2011 году его содержание стало для них слишком дорогим.

Ранее Mixnews писал, что американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в "Твиттере" подписалось более 100 млн пользователей.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Alex2 часа назад
Теперь у обезьянки будет 200млн. "подписчиков"...мани..мани..мани....
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ХЗ6 минут назад
Блин, так бабуле было 89 оказывается. Самое время по судам мотаться.
Странная позиция у бабуль - понятие собственности и ответственности за эту собственность на низ не распротраняется?
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