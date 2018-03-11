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Девизом предвыборной президентской кампании Дональда Трампа на следующих выборах станет фраза "Keep America Great!" ("Сохраним Америку великой!"). Об этом президент США заявил в воскресенье, 11 марта, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге.

На выборах президента в 2016 году Трамп вел кампанию под лозунгом "Make America great again!" ("Вернем Америке величие!"). Новый слоган, по-видимому, является продолжением старого.

"Вместе мы возвращаем Америке величие!" - написал президент в своем микроблоге в Twitter, комментируя встречу в Питтсбурге.

Трамп отметил, что новый лозунг принадлежит не только ему одному, назвав его "нашим слоганом".

При этом, говоря о своем участии в следующей предвыборной гонке, он употребил глагол "предположить".

"Я почти не сомневаюсь в этом, но никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов. Я не люблю заходить слишком далеко раньше времени, но давайте предположим, что все будет идти так, как идет", - пояснил Трамп.

Следующие выборы президента США состоятся в 2020 году.

Фото: pixabay.com