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В фокус внимания британской полиции, расследующей отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, попал букет цветов, который отец с дочерью принесли на могилу жены Скрипаля. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции. Ныне букет проверяется на наличие отравляющих веществ.

По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году. Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России.

Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро пропал, Скрипаля в течение некоторого ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что как раз это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.