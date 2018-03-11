Скрипаль мог быть отравлен с помощью букета цветов (4)

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В мире | 11 марта 2018 года, 18:20

В фокус внимания британской полиции, расследующей отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, попал букет цветов, который отец с дочерью принесли на могилу жены Скрипаля. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции. Ныне букет проверяется на наличие отравляющих веществ.

По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году. Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России.

Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро пропал, Скрипаля в течение некоторого ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что как раз это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 4
Alex1 час назад
...пока мир ржёт над бритами .Траванули ненужного русского,а теперь спектакль играют ...банально по английски ,даже скушно ,но для тупых бритов самое то блюдо ,в национальном ключе под Шерлок Холмса...и убивают 3х зайцев!Предателя не надо содержать,стрелки на кремль перевести ещё раз,бюджет и имидж МИ-6 поднять .Беспроигрышный вариант !Родченкову пора Репу чесать ...там шоу круче будет ,там Голливуд учавствует
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каджич44 минуты назад
Тут.на досуге.почитал о делишках англоспецуры в мире с 1946 года.честно говоря грязно и нагло работают.Были у них похожие до тонкостей дела.Хотя при том.что у них все закуплено с потрохами могут и в наглую грохнуть.потом залакировать.
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Саня1 час назад
Гэбня красавчики, продали букетик ядовитых цветов, поняли, что сердечная недостаточность уже не прокатит и над подобной смертью будет смеяться весь мир. Придумали что-то новенькое к выборам.
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