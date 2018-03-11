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Советский актёр Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже на 82-м году жизни. Как сообщили близкие артиста, он скончался после тяжёлой болезни.

"В храме Александра Невского в Париже второго марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака", — сообщили они.

Дорлиак-младший родился 22 февраля 1937-го в семье известного актёра Вахтанговского театра Дмитрия Львовича Дорлиака. Артист выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в "Ленкоме". Среди наиболее известных его работ — роли в фильмах "Следствие ведут знатоки" и "Мегрэ колеблется".

После кончины отца артиста воспитывала тётя — оперная певица Нина Дорлиак, супруга Святослава Рихтера.

Фото: РИА Новости