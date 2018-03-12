WADA рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (4)
В мире | 12 марта 2018 года, 08:10
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на ежегодном симпозиуме, который пройдет с 21 по 23 марта в Лозанне, сообщает "Советский спорт".
"Глава WADA Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу", — говорится в заявлении WADA.
Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по ряду видов спорта.
Источник: Газета.ru
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