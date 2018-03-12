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Представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтаба Халиди подтвердил гибель 11 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение в Иране самолета турецкой компании, передает агентство Fars News.

"Тела 11 пассажиров турецкого самолета, упавшего в Чехармехале и Бахтиарие, невозможно опознать из-за сильных ожогов. Для идентификации личностей потребуется провести ДНК-тест", — заявил Халиди.

Как сообщает агентство, на месте происшествия сейчас находятся пять машин скорой помощи.

Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 16.40 по Латвии. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

Фото: РИА Новости