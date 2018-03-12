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Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - рассказал источник издания.

По словам собеседника издания, о своем намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

9 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своей ядерной программы.

Источник: newsru.com