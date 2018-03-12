Лидер КНДР хочет заключить мирный договор с США (13)

фото

В мире | 12 марта 2018 года, 09:33

Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - рассказал источник издания.

По словам собеседника издания, о своем намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

9 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своей ядерной программы.

Источник: newsru.com

Комментарии 13
Alex1 час назад
Приуспокойтесь господа, не надо так сразу верить всему ,что Вам вбросили с утра ...и потом изощряться в комментах ...вон пЭтриот уже прыгает от фэйка ,но его понять можно ...а тонкий троллинг в заголовке никто не заметил ?Какой-то кореец ГОТОВ заключить договор с "ВЕЛИКОЙ" америкой...Типа ну ладно,мы готовы...да это пощёчина и предложение одновременно !"Коротышка" ковбоя сделал дипломатично...
3
Ответить
каджич1 час назад
Ядерное оружие есть.теперь можно и поговорить.Ни одна страна.даже мощнейшая.как США.никогда не нападет на ядернуое государство.Нет таких фактов в истории.
1
Ответить
Асса1 час назад
Не верю, что Ын "стремится" заключить мирное соглашение с СэШэА. С какого перепугу Ын бросится в объятие к Трампу, который успел нахамить и угрожать?
2
Ответить