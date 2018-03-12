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Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

Как заявил украинский посол в Австралии Николай Кулинич, у страны есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", — сказал Кулинич.

По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

Предварительное исследование возможности строительства космодрома, по данным издания, может обойтись в 500 тысяч долларов. Как сообщил Кулинич, экономическая оценка целесообразности строительства может быть подготовлена в течение двух лет.

По мнению государственного космического агентства Украины, космодром может стать главной стартовой площадкой в Азии, которая смогла бы обслуживать коммерческие космические запуски региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

В прошлом году Петр Порошенко назвал свою страну успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com