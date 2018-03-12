"Путин надоел": Ходорковский досрочно проголосовал на выборах и испортил бюллетень (11)

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В мире | 12 марта 2018 года, 12:27

В воскресенье, 11 марта, бывший руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Тwitter и опубликовал соответствующее фото.

Кроме того, Ходорковский испортил бюллетень, написав на нем "Путин #надоел".

"Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел". Присоединяйтесь", - говорится в сообщении.

Источник: echo.msk.ru

Комментарии 11
каджич4 часа назад
Технологии понятны.Увеличить до планетарного масштаба.Мелочь.но главное сделать из мухи слона.
2
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ёклмн4 часа назад
Вот же неблагодарный...,он же его со шконки раньшк срока вытянул...,впрочем,а что от таких другого ожидать?...
1
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Куся3 часа назад
А мне надоели СЗК, Единство и Висулатвияй
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