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В воскресенье, 11 марта, бывший руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Тwitter и опубликовал соответствующее фото.

Кроме того, Ходорковский испортил бюллетень, написав на нем "Путин #надоел".

"Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел". Присоединяйтесь", - говорится в сообщении.

Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.

Источник: echo.msk.ru