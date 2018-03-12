"Путин надоел": Ходорковский досрочно проголосовал на выборах и испортил бюллетень (11)
В мире | 12 марта 2018 года, 12:27
В воскресенье, 11 марта, бывший руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Тwitter и опубликовал соответствующее фото.
Кроме того, Ходорковский испортил бюллетень, написав на нем "Путин #надоел".
"Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию "Путин #надоел". Присоединяйтесь", - говорится в сообщении.
Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.
Источник: echo.msk.ru
Технологии понятны.Увеличить до планетарного масштаба.Мелочь.но главное сделать из мухи слона.
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Вот же неблагодарный...,он же его со шконки раньшк срока вытянул...,впрочем,а что от таких другого ожидать?...
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А мне надоели СЗК, Единство и Висулатвияй
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