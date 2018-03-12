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Антирейтинг кандидатов в президенты России возглавила телеведущая Ксения Собчак. По данным ВЦИОМ, 82% опрошенных избирателей сообщили, что не проголосуют за журналистку ни при каких обстоятельствах.

На втором месте оказался Владимир Жириновский с 36%, а следом за ним идёт Григорий Явлинский (33%).

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.

Фото: sobchakprotivvseh.ru