Выборы в России: Собчак возглавляет антирейтинг кандидатов (2)
В мире | 12 марта 2018 года, 16:27
Антирейтинг кандидатов в президенты России возглавила телеведущая Ксения Собчак. По данным ВЦИОМ, 82% опрошенных избирателей сообщили, что не проголосуют за журналистку ни при каких обстоятельствах.
На втором месте оказался Владимир Жириновский с 36%, а следом за ним идёт Григорий Явлинский (33%).
Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.
Фото: sobchakprotivvseh.ru
Дай бог рейтинг не упадёт.