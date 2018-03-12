Выборы в России: Собчак возглавляет антирейтинг кандидатов (2)

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В мире | 12 марта 2018 года, 16:27

Антирейтинг кандидатов в президенты России возглавила телеведущая Ксения Собчак. По данным ВЦИОМ, 82% опрошенных избирателей сообщили, что не проголосуют за журналистку ни при каких обстоятельствах.

На втором месте оказался Владимир Жириновский с 36%, а следом за ним идёт Григорий Явлинский (33%).

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.

Фото: sobchakprotivvseh.ru

Комментарии 2
а куда дальше18 минут назад
Она и так президент "дом-2", владелица многих строек и притонов, а стать президентом- рожей не вышла.
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Саня40 минут назад
Хорошо, что не Путин. Ещё не забылись Волгодонск, Норд-Вест и метро.
Дай бог рейтинг не упадёт.
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