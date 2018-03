В мире |

Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Газета Kathmandu Post сообщила, что на борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным издания, в результате катастрофы погибли 50 человек. Ранее сообщалось о том, что 17 пассажиров были спасены и отправлены в больницу.

Между тем, по данным Би-би-си, на борту могли находиться около 80 пассажиров.

#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X