Порошенко попросил у ЕС оборонительное вооружение (21)

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В мире | 12 марта 2018 года, 17:34

Украинский президент Петр Порошенко обратился к странам-членам Европейского союза (ЕС) с просьбой предоставить Украине оборонительное вооружение, передает «112 Украина».

«Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил Порошенко.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Ранее Порошенко заявил, что руководство страны не признает результаты президентских выборов на территории Крыма.

Источник: Газета.ru
Комментарии 21
каджич3 часа назад
Этот блатной ."вор в конституции"постоянно клянчит.При этом постоянно хвастается достяжениями во всех областях.великими завоеваниями и т.д.Похоже совсем ..того.спятил.
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Вадим3 часа назад
Пришло время свою ж... прикрыть?
Как не обороняйся - конец один!
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Alex3 часа назад
Весь мир не признаёт площадного свержения законного президента при странных обстоятельствах. Пиночетовский вариант был как то более понятен .Соответственно легитимность всего остального в Украине - липового президента при липовых "выборах",Рада "нового созыва" и так далее уже даже не под вопросом - это туфта послемайданная. Но поскольку гейропу эта "власть" устраивает ,пусть она с ней и обнимается ,кормит,отапливает ,содержит и...терпит,как невыносимого ребёнка -дайте,дайте,дайте,помогите,спасите,попку подтерите ...
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