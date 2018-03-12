Порошенко попросил у ЕС оборонительное вооружение (21)
В мире | 12 марта 2018 года, 17:34
Украинский президент Петр Порошенко обратился к странам-членам Европейского союза (ЕС) с просьбой предоставить Украине оборонительное вооружение, передает «112 Украина».
«Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил Порошенко.
Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Ранее Порошенко заявил, что руководство страны не признает результаты президентских выборов на территории Крыма.
Источник: Газета.ru
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