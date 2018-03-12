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Некая женщина рассказала о неприятном опыте, который ей пришлось пережить в Клинической университетской больнице им. Страдиня, пишет Nra.lv.

Женщина считает, что отношение медсестры к ней как к посетителю, а также к ее матери как пациенту было неэтичным.

"Выражаю возмущение отношением в Отделении аритмологии и кардиостимуляции (11-е отделение) в больнице им. Страдиня. Медсестра, которая дежурит в отделении, ставит катетеры мимо вен и даже не хочет их менять. Когда пациент хочет вызвать врача, медсестра сама решает, надо это делать или нет! Все происходит в отделении, в котором такое недопустимо. Где лежат люди, с больными сердцами! Своим отношением она довела мою маму до того, что ей стало еще хуже, и она больше не хочет оставаться в больнице ни минуты. На это медсестра, которую зовут Лариса, сказала писать отказ от лечения и даже не вызвала дежурного врача!", - написала женщина.

По ее словам, сотрудники 11-го отделения в больнице им. Страдиня ведут себя по-хамски.

"Похоже, в этом отделении медсестры чересчур высокого о себе мнения! На просьбу мамы вызвать врача медсестра Лариса заявила, что у врача нет времени и велела ждать до утра! Днем, придя к маме, при входе в отделение я встретила одну из медсестер, которая тут же спросила меня, умею ли я читать, на что я уточнила, правильно ли я поняла ее вопрос. Считаю, что такое отношение к людям недопустимо! Я добавила, что мне не 20 лет, я взрослый человек! Осознав, что мне не нравится ее поведение, медсестра притихла. Как бы там ни было, меня ужасает, что заплатив за медицинские услуги, пациент получает такое отношение! Считаю, что руководитель отделения должен следить за поведением своих сотрудников", - заключила женщина.