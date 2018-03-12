Хамство и безразличие: женщина возмущена поведением персонала больницы Страдиня (23)

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В мире | 12 марта 2018 года, 16:46

Некая женщина рассказала о неприятном опыте, который ей пришлось пережить в Клинической университетской больнице им. Страдиня, пишет Nra.lv.

Женщина считает, что отношение медсестры к ней как к посетителю, а также к ее матери как пациенту было неэтичным.

"Выражаю возмущение отношением в Отделении аритмологии и кардиостимуляции (11-е отделение) в больнице им. Страдиня. Медсестра, которая дежурит в отделении, ставит катетеры мимо вен и даже не хочет их менять. Когда пациент хочет вызвать врача, медсестра сама решает, надо это делать или нет! Все происходит в отделении, в котором такое недопустимо. Где лежат люди, с больными сердцами! Своим отношением она довела мою маму до того, что ей стало еще хуже, и она больше не хочет оставаться в больнице ни минуты. На это медсестра, которую зовут Лариса, сказала писать отказ от лечения и даже не вызвала дежурного врача!", - написала женщина.

По ее словам, сотрудники 11-го отделения в больнице им. Страдиня ведут себя по-хамски.

"Похоже, в этом отделении медсестры чересчур высокого о себе мнения! На просьбу мамы вызвать врача медсестра Лариса заявила, что у врача нет времени и велела ждать до утра! Днем, придя к маме, при входе в отделение я встретила одну из медсестер, которая тут же спросила меня, умею ли я читать, на что я уточнила, правильно ли я поняла ее вопрос. Считаю, что такое отношение к людям недопустимо! Я добавила, что мне не 20 лет, я взрослый человек! Осознав, что мне не нравится ее поведение, медсестра притихла. Как бы там ни было, меня ужасает, что заплатив за медицинские услуги, пациент получает такое отношение! Считаю, что руководитель отделения должен следить за поведением своих сотрудников", - заключила женщина.

Комментарии 23
пенсионер4 часа назад
вот поэтому и боюсь лечиться, все всё делают грубо,неаккуратно, больно, такое впечатление что считают если человеку за 70+ то с ним можно не церемониться, не жилец
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каджич3 часа назад
Это мягко сказано.В этой стране и за деньги не получишь того.что заказываешь.Полное отсутствие сервиса.отношения.услуг для состоятельных людей.Это говорит об уровне страны.А для людей .среднего достатка.неговоря о малоимущих.эта страна сплошные мытарства и ужас.Ежедневно сталкиваешься с бестолковостью.непрофессионализмом.хаотичностью.Какие управленцы.такая и страна.Полный отстой.
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лог3 часа назад
Сталкивался.Если ко мне относились почтительно.поскольку денег отваливал немеренно.то соседа по палате просто вышвырнули(покурил в туалете) перед операцией,,,,, на улицу.поскольку он БОМЖ.но жил в ночлежке и работал.
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