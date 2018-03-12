Могерини: ЕС не признает выборы президента в Крыму (14)

фото

В мире | 12 марта 2018 года, 20:31

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, передает РИА «Новости».

«Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории», — сказала Могерини на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко подтвердил, что Киев также не признает эти выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки главы государства Владимира Путина в Крым.

Источник: Газета.ru
Комментарии 14
Russija3 часа назад
В Латвии 600 тысяч жителей нацменьшинств ущемляются в правах уж 28 лет ... которые были лишены всех политических прав и почти до сих пор 300 тысяч человек в Латвии вообще :изгои ,никто ,инопланетяне и не имеют никаких прав и это в демократической Европе 21 века !
(( Магерине смени прокладку , а то она уже заплесневела у тебя и сходи помойся !
Искорени у себя в Европе двойные стандарты , а потом суй свой вонючей нос в другие страны !
1
Ответить
каджич3 часа назад
Главное.что жители Крыма признают.А Магирини дело временное.сегодня Магирини.а завтра.как Шульца и не вспомнят.Из этого следует.что ЕС и США нужен Крым без жителей.как очередной восточный помойник.
1
Ответить
asdjnmyr3 часа назад
демократы блин .... а эта тетка явно придерживается двойных стандартов - я ее помню по 2014 году ( Украина ) - оправданный гражданский протест против коррумпированного правительства
1
Ответить