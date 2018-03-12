Могерини: ЕС не признает выборы президента в Крыму (14)
В мире | 12 марта 2018 года, 20:31
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, передает РИА «Новости».
«Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории», — сказала Могерини на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
Порошенко подтвердил, что Киев также не признает эти выборы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки главы государства Владимира Путина в Крым.
Источник: Газета.ru
(( Магерине смени прокладку , а то она уже заплесневела у тебя и сходи помойся !
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