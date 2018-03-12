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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, передает РИА «Новости».

«Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории», — сказала Могерини на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко подтвердил, что Киев также не признает эти выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки главы государства Владимира Путина в Крым.