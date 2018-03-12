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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание Национального комитета безопасности, в ходе которого обсудит ход расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По итогам заседания Мэй может публично заявить о причастности России к этому инциденту. Об этом сообщает Gazeta.ru

О том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выступить с официальным обвинением в адрес Российской Федерации по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и английского шпиона Сергея Скрипаля, сегодня сообщило издание The Times.

Издание пишет, что после демарша Мэй Лондон может принять решение об ответных мерах в адрес России. В числе этих санкций могут оказаться «незамедлительное выдворение высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков», аннулирование британских виз, выданных «близким к Кремлю олигархам», финансовые ограничения. Кроме того, британские власти могут отозвать всех официальных представителей Соединенного Королевства с грядущего Чемпионата мира по футболу в России.

Санкции — не единственный возможный ответ Британии в случае подтверждения причастности России к отравлению перебежчика и его дочери. Лондон может пойти на увеличение британского военного присутствия в Восточной Европе, сообщает издание. Кроме того, Великобритания намеревается заручиться в деле об отравлении Скрипаля поддержкой своих партнеров по НАТО: Германии, США и Франции.

Сегодня эту тему впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Это произошло во время общения с прессой в ходе осмотра президентом селекционной теплицы Национального центра зерна.

Журналист "Би-би-си" спросил Путина, не несет ли Россия ответственность за инцидент с отравлением Скрипаля. "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия предположительно были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом. Они были обнаружены без сознания на скамейке недалеко от торгового центра The Maltings в городе Солсбери. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.