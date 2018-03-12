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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России, передает Reuters.

Мэй заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД, чтобы тот объяснил, как отравляющее вещество оказалось в Солсбери, где отравили Скрипаля.

По ее словам, оно принадлежит к группе веществ, известных как "Новичок". Мэй не исключила, что вещество могло быть украдено из российской лабаратории, и расследование произошедешго продолжается.

Мэй добавила, что о возможных ответных мерах в отношении России будет объявлено 14 марта.

В то же время Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля, передает Bloomberg.

Мэй попросила Россию пояснить, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Ранее в Великобритании рассказали, что никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Также сообщалось, что за несколько недель до инцидента со Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мэй может официально обвинить российскую сторону в попытке отравить Скрипаля и его дочь Юлию, после чего ввести санкции.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.