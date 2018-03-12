В подмосковье собаки насмерть загрызли родственника Юрия Лозы (1)

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В мире | 12 марта 2018 года, 20:55

В Подмосковье сотрудники специальной организации отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли 19-летнего парня.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение сделал глава городского округа Истра Андрей Дунаев. Он призвал местных жителей направлять ему сообщения о собаках, "выгуливающихся в вольном режиме без сопровождения".

11 марта в поселке Курсаково Истринского округа стая бродячих собак напала на женщину. Ее попытался спасти Олег Шушунов. Ценою собственной жизни он отбил женщину от собак. Сейчас она находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Позже музыкант Юрий Лоза сообщил, что молодой человек – это отец будущего ребенка его племянницы.

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фото: Life.ru

Источник: Вести.Ru
Комментарии 1
О11 минут назад
Ну вот... америка виновата? Европейские ценности? Гей парады?
Или всетаки сами виноваты? "Сверхдожава" блин
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