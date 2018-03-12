В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер Освенцима" (2)

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В мире | 12 марта 2018 года, 21:23

В Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, Гренинг скончался в больнице в пятницу, 9 марта. Причина смерти не уточняется.

В 2015 году Гренинга признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорили к четырем годам заключения.

Прозвище «бухгалтер Освенцима» он получил из-за того, что занимался сбором денег и драгоценностей с жертв концлагеря.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Ттт1 час назад
А я то думаю, что-то потеплело... Оказалось, что врата в Ад приоткрылись
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Саня1 час назад
Не, это этих с АН-26 приняли.

_признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорили к четырем годам заключения_
Ужасающий по длительности срок. Хорошо, не наградили.
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