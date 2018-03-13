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В российском МИД назвали очередной провокацией заявление премьер-министра Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом. Во внешнеполитическом ведомстве также призвали раскрыть итоги расследования предыдущих таинственных смертей россиян на британской земле.

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — заявила Захарова.

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела. Про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. — добавила дипломат. — Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».

Напомним, именно в обширно заболоченной местности, прозванной Гримпенской трясиной, разворачиваются события детектива Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей». Близ этой трясины стояло родовое поместье Баскервилей, а на её болотах таинственная призрачная собака преследовала всех представителей этого рода.

В российском МИД также предположили, что инцидент в Солсбери лишь стал поводом для развёртывания очередной крупномасштабной кампании по дискредитации Российской Федерации и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.

Мэй заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД, чтобы тот объяснил, как отравляющее вещество оказалось в Солсбери, где отравили Скрипаля.

По ее словам, оно принадлежит к группе веществ, известных как "Новичок". Мэй не исключила, что вещество могло быть украдено из российской лабаратории, и расследование произошедешго продолжается.

Мэй добавила, что о возможных ответных мерах в отношении России будет объявлено 14 марта.