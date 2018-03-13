В мире |

Парламент Эстонии присоединился к заявлениям Латвии, Литвы и Польши, выступающих против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил ​спикер эстонского парламента Эйки Нестор, передает эстонский портал Delfi.

«Эстония считает «Северный поток-2» политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу», — сказал Нестор.

Спикер напомнил, что предложенные странами Евросоюза поправки утверждают, что все трубопроводы на территории ЕС должны соответствовать положениям энергетического законодательства объединения.

«Причина, по которой я делаю это сегодня, проста. Я подпишу от имени Эстонии лишь те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей», — добавил глава парламента.

Ранее руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии выразили протест против строительства российского газопровода «Северный поток-2». По их мнению, проект направлен на «энергетическую зависимость государств Европейского союза от России» и «сохранение уязвимости стран ЕС от Москвы».

В субботу, 10 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект «Газпрома» «крайне опасным».

​«Северный поток-2» по плану должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта — €9,5 млрд.