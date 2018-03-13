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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам Тиллерсона, США поддерживают выводы Лондона о возможном участии России в отравлении Скрипаля.

"Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия предположительно вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан", - говорится в заявлении.

По его словам, лица, совершившие это нападение, должны быть привлечены к ответственности. При этом Тиллерсон подчеркнул, что ему не известно, было ли отравляющее вещество использовано с разрешения российских властей.

"Мы согласны с тем, что ответственные - и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, - должны столкнуться с серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать наши контрмеры", - заявил Тиллерсон.

В беседе с журналистами он также добавил, что США известно вещество, которым был отравлен Скрипаль.

"Это вещество нам известно, и оно не широко распространено. К нему есть лишь очень ограниченный доступ", - сказал госсекретарь.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, в отношении экс-полковника ГРУ было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество под названием "Новичок".