США поддержали Лондон: отравление Скрипаля "явно идет из России" (18)
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По словам Тиллерсона, США поддерживают выводы Лондона о возможном участии России в отравлении Скрипаля.
"Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия предположительно вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан", - говорится в заявлении.
По его словам, лица, совершившие это нападение, должны быть привлечены к ответственности. При этом Тиллерсон подчеркнул, что ему не известно, было ли отравляющее вещество использовано с разрешения российских властей.
"Мы согласны с тем, что ответственные - и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, - должны столкнуться с серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать наши контрмеры", - заявил Тиллерсон.
В беседе с журналистами он также добавил, что США известно вещество, которым был отравлен Скрипаль.
"Это вещество нам известно, и оно не широко распространено. К нему есть лишь очень ограниченный доступ", - сказал госсекретарь.
В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
По словам премьера, в отношении экс-полковника ГРУ было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество под названием "Новичок".
Джентльмен = бандит + лжец.
А исследования у британских учёных такие, что прямо закачаешься!
"Влияние цвета формы футболистов на качество их игры"!
"Устройство идеального сэндвича"!
"Вычисления пропорций идеального снеговика"!
"Мысли зайца, если его заслать на Марс"!
"Зачем котам хвост, когда им гораздо нужнее пятая нога"!