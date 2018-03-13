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Порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая, что у нее был роман с нынешним президентом США Дональдом Трампом, заявила, что готова вернуть ему 130 тыс. долларов, заплаченные ей за молчание, и отозвать поданный ею судебный иск, если глава государства позволит ей открыто рассказывать об их прошлых отношениях. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на письмо адвоката актрисы, адресованное адвокату Трампа Майклу Коэну.

В письме сказано, что Клиффорд готова перевести деньги на счет, который укажет Трамп, до пятницы, 16 марта. В обмен она хочет получить возможность "открыто и свободно говорить о своих прежних отношениях с президентом и о том, как ее пытались заставить о них молчать, а также публиковать или любым другим способом использовать связанные с президентом текстовые сообщения, фото- и видеоматериалы, которыми она владеет, не опасаясь возмездия или юридической ответственности".

Предложение действительно до конца вторника, 13 марта. Если Трамп на него не ответит, оно аннулируется.

Напомним, Клиффорд, известная под сценическим псевдонимом Сторми Дэниелс, утверждает, что у нее была связь с Трампом в 2006 и 2007 годах. Десять лет спустя - перед президентскими выборами в США в 2016 году - бывшие любовники якобы заключили сделку: адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тыс. долларов в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с миллиардером, принявшим участие в борьбе за президентский пост.

В марте 2018 года стало известно, что Клиффорд подала иск в суд, в котором требовала признать заключенный договор недействительным, так как на нем не было подписи Трампа.

Отметим, что на момент предполагаемой связи с Клиффорд Трамп был женат. Сам он какую-либо сексуальную связь с порнозвездой отрицает.

Фото из Flickr