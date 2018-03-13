В РФ заявили об уничтожении запасов вещества, которым отравили Скрипаля (30)

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В мире | 13 марта 2018 года, 11:09

Ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа «Новичок» и уничтожила все его запасы, передает РИА «Новости».

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО (Организации по запрещению химоружия)», — рассказал Морозов.

Он подчеркнул, что Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ осенью 2017 года. По его словам, обвинения против российской стороны по делу Скрипаля Запад использует для активизации коалиции в Сирии и усиления НАТО у границ России.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

Источник: Газета.ru
Комментарии 30
3 часа назад
Один из разработчиков Виль Мирзаянов,в 90 -е эмигрировал в США!Может за лужей поискать правду?
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Garik3 часа назад
Это над чем же таким "мир ржет"? Может над иракской пробиркой Пауэлла? Британская разведка подсунула, между прочим. Над Сирией, где отравленных БОВ голыми руками брали? Тебе бы, детка, для общего развития в армии послужить не мешало. Или информацию о БОВ в сети поискать. Ржи потом! Со "всем миром"!
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Lao2 часа назад
Конечно смешно!
Например, можно вас, Саня, можно обвинить в отравлении Скрипаля. Доказательств этого предостаточно, но предъявить их невозможно, дабы не раскрывать свою агентурную сеть. Да и зачем это, если уже в СМИ написали и всем итак должно быть понятно, что виноваты вы. Осталось только огласить приговор.
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