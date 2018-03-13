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Ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа «Новичок» и уничтожила все его запасы, передает РИА «Новости».

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО (Организации по запрещению химоружия)», — рассказал Морозов.

Он подчеркнул, что Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ осенью 2017 года. По его словам, обвинения против российской стороны по делу Скрипаля Запад использует для активизации коалиции в Сирии и усиления НАТО у границ России.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».