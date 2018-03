В мире |

Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким во время мероприятия, которое проходило в рамках официального визита в Канаду короля бельгийцев Филиппа. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, программой визита была предусмотрена посадка бельгийским монархом и его женой королевой Матильдой клена в парке столицы Канады — Оттаве. Место для дерева отвели недалеко от кленов, посаженных во время визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля бельгийцев Бодуэна и королевы Фабиолы.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ