Один из самых крупных алмазов в истории продан на торгах в бельгийском городе Антверпен за 40 миллионов долларов, сообщила британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds Ltd.

Алмаз был обнаружен в январе этого года на руднике Летсенг, расположенном в африканском королевстве Лесото. Камень имеет цвет D и относится к типу IIа, то есть, это бесцветный алмаз почти без примесей. Он получил название "Легенда Лесото" (Lesotho Legend).

"Gem Diamonds рада сообщить, что алмаз исключительного качества массой в 910 каратов… достиг стоимости 40 миллионов долларов на торгах в Антверпене, которые прошли 12 марта 2018 года", — сообщила компания.

​Рудник Летсенг является совместной собственностью Gem Diamonds и правительства Лесото. В 2006 году здесь был найден алмаз "Обещание Лесото" весом в 603 карата — пятнадцатый по величине за всю историю добычи алмазов в мире.

