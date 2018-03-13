Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров (4)

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В мире | 13 марта 2018 года, 15:21

Спиннеры внесены Евросоюзом в список опасных товаров, говорится в докладе за 2017 год, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции.

В докладе отмечается, что спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
А еще2 часа назад
Спиннеры представляют угрозу безопасности контингента войск НАТО в Проебалтике.
Всем не согласным обращаться в канцелярию ГУ имперской безопасности, или на Ул. Твайка 2 круглосуточно( по заявке вышлют такси).
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Саня2 часа назад
Путин россиян уже 18 лет на своём спиннере крутит.
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Иварс2 часа назад
Дураки, в спиннеры больше никто не играет))
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