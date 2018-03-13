Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров (4)
В мире | 13 марта 2018 года, 15:21
Спиннеры внесены Евросоюзом в список опасных товаров, говорится в докладе за 2017 год, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции.
В докладе отмечается, что спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
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