Генсек: войска НАТО останутся в Латвии, пока это будет необходимо (13)

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В мире | 13 марта 2018 года, 20:22

Присутствие войск НАТО на восточном фланге, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, не имеет временных ограничений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.

"Не имеется никаких временных ограничений, касающихся присутствия войск альянса на восточном фланге. Они будут там до тех пор, пока это будет необходимо", — сказал он.

При этом Столтенберг заверил, что силы НАТО присутствуют в Восточной Европе, чтобы "защищать территориальный суверенитет государств-членов от любой агрессии".

Он не стал отрицать, что решение о размещении сил НАТО на восточной фланге стало ответом на воссоединение Крыма с Россией.

"Речь шла о передаче ясного сигнала, что любые действия, похожие на те, что на Украине, исключены в отношении кого-либо из наших союзников", — сказал генсек НАТО.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.

Источник: ria.ru

Комментарии 13
Ж1 час назад
Ну что,лобатые,вот вам и крим!Только без реферемдума!
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Гражданская позиция1 час назад
Главный мировой бандит защищает нацистские режимы,чтобы они продолжали геноцид русских граждан.
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отличная 52 минуты назад
идея! Чем закончится, думаю, не только ущербный саня знает!?
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