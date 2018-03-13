В мире |

Присутствие войск НАТО на восточном фланге, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, не имеет временных ограничений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.

"Не имеется никаких временных ограничений, касающихся присутствия войск альянса на восточном фланге. Они будут там до тех пор, пока это будет необходимо", — сказал он.

При этом Столтенберг заверил, что силы НАТО присутствуют в Восточной Европе, чтобы "защищать территориальный суверенитет государств-членов от любой агрессии".

Он не стал отрицать, что решение о размещении сил НАТО на восточной фланге стало ответом на воссоединение Крыма с Россией.

"Речь шла о передаче ясного сигнала, что любые действия, похожие на те, что на Украине, исключены в отношении кого-либо из наших союзников", — сказал генсек НАТО.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.

Источник: ria.ru