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Сингапурские компании в обход санкций продавали Северной Корее люксовые товары, в том числе алкоголь, говорится в новом докладе ООН, попавшем в прессу. Такие товары уже несколько лет запрещено поставлять в КНДР. Эксперты считают, что торговля стала возможной из-за лазеек в финансовой системе Сингапура.

В докладе, черновик которого оказался у СМИ, заявляется, что сингапурские компании занимались нелегальными поставками в КНДР предметов роскоши, в том числе алкоголя. Этому не помешали жесткие санкции, введенные для сдерживания ядерной программы Пхеньяна.

Компании отрицают все обвинения, заявляя, что вели торговлю с КНДР до санкций ООН.

Доклад одобрен Советом Безопасности ООН и, вероятно, будет опубликован на этой неделе.

Власти Сингапура заявили, что им известно о случаях таких поставок, и они начали поиски "достоверной информации" о них.

Эксперты считают, что если факт поставок сингапурскими компаниями будет доказан, возникнет вопрос, не распространятся ли они дальше по Азии.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com