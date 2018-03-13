Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США (16)

фото

В мире | 13 марта 2018 года, 15:26

Президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает CNN.

В своем твиттере Трамп сообщил, что место Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео.

В свое очередь разведывательное ведомство возглавит Джина Хаспел — бывшая заместитель главы и первая в истории женщина-директор ЦРУ. В своем сообщении Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу и поздравил Помпео и Хаспел с назначениями.

фото

Информагентства отмечают, что это одна из ключевых в этом году перестановок внутри американской администрации.

Всего за несколько дней до отставки Рекс Тиллерсон заболел — как сообщил его заместитель Стивен Голдстейн, причиной плохого самочувствия госсекретаря могла стать чрезмерная нагрузка на работе, включая обсуждения по поводу пресловутой Северной Кореи. «[Тиллерсон] чувствовал себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьезными проблемами на родине, в частности [связанными] с КНДР», — рассказал Голдстейн.

Из-за недомогания Тиллерсону даже пришлось отменить все запланированные мероприятия в Кении, куда он прибыл 6 марта с недельным визитом.

Источник: Газета.ru
Комментарии 16
Лёлик2 часа назад
Не захотел с Лавровым встречаться и был уволен , вот так , у нас не забалуешь...
4
Ответить
Саня2 часа назад
Трампу пригрозили лишением российского гражданства и квартиры в Саранске.
Немужик.
6
Ответить
f2k1 час назад
Если стыдно, почему по русски пишешь?
Не стыдно ли?
Ответить