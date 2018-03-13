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Президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает CNN.

В своем твиттере Трамп сообщил, что место Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

В свое очередь разведывательное ведомство возглавит Джина Хаспел — бывшая заместитель главы и первая в истории женщина-директор ЦРУ. В своем сообщении Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу и поздравил Помпео и Хаспел с назначениями.

Информагентства отмечают, что это одна из ключевых в этом году перестановок внутри американской администрации.

Всего за несколько дней до отставки Рекс Тиллерсон заболел — как сообщил его заместитель Стивен Голдстейн, причиной плохого самочувствия госсекретаря могла стать чрезмерная нагрузка на работе, включая обсуждения по поводу пресловутой Северной Кореи. «[Тиллерсон] чувствовал себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьезными проблемами на родине, в частности [связанными] с КНДР», — рассказал Голдстейн.

Из-за недомогания Тиллерсону даже пришлось отменить все запланированные мероприятия в Кении, куда он прибыл 6 марта с недельным визитом.