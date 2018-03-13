Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США (16)
Президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает CNN.
В своем твиттере Трамп сообщил, что место Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
В свое очередь разведывательное ведомство возглавит Джина Хаспел — бывшая заместитель главы и первая в истории женщина-директор ЦРУ. В своем сообщении Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу и поздравил Помпео и Хаспел с назначениями.
Информагентства отмечают, что это одна из ключевых в этом году перестановок внутри американской администрации.
Всего за несколько дней до отставки Рекс Тиллерсон заболел — как сообщил его заместитель Стивен Голдстейн, причиной плохого самочувствия госсекретаря могла стать чрезмерная нагрузка на работе, включая обсуждения по поводу пресловутой Северной Кореи. «[Тиллерсон] чувствовал себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьезными проблемами на родине, в частности [связанными] с КНДР», — рассказал Голдстейн.
Из-за недомогания Тиллерсону даже пришлось отменить все запланированные мероприятия в Кении, куда он прибыл 6 марта с недельным визитом.
Немужик.
Не стыдно ли?