Захарова пошутила по поводу увольнения Тиллерсона (2)
В мире | 13 марта 2018 года, 16:22
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова иронично прокомментировала кадровые изменения в Госдепе США.
«Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?» — отреагировала Захарова на увольнение Рекса Тиллерсона.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Новым директором ЦРУ впервые в истории ведомства станет Джина Хэспел.
а где патриот?
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Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://bit.do/bezsigatet Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypилa 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросила без физический и моральных усилий за 1 день!
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