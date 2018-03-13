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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова иронично прокомментировала кадровые изменения в Госдепе США.

«Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?» — отреагировала Захарова на увольнение Рекса Тиллерсона.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Новым директором ЦРУ впервые в истории ведомства станет Джина Хэспел.