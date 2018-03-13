ЦРУ впервые возглавит женщина (7)
Отмечается, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.
Джина #Хаспел станет новым главой #ЦРУ #GinaHaspel https://t.co/4QkiCKGEL2— Vzglyad.az (@VzglyadO) 13 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Майк Помпео станет новым главой Госдепартамента США после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.
Источник: Газета.ru
Будучи начальником тюрьмы она применяла против террористов методы утопления. Представляю как усилится при ней ЦРУ.
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Фрейбергу забыл,это полный отстой дибилизма,ещё Грибаускайте.Пипец полный!
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Его просто женщины не интересуют. Усатая секретарша их заменяет после того, как Людка повесила рога.
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