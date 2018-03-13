ЦРУ впервые возглавит женщина (7)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Отмечается, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Майк Помпео станет новым главой Госдепартамента США после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
О1 час назад
Будучи начальником тюрьмы она применяла против террористов методы утопления. Представляю как усилится при ней ЦРУ.
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Ж1 час назад
Фрейбергу забыл,это полный отстой дибилизма,ещё Грибаускайте.Пипец полный!
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Саня1 час назад
Его просто женщины не интересуют. Усатая секретарша их заменяет после того, как Людка повесила рога.
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