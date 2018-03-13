Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Отмечается, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Майк Помпео станет новым главой Госдепартамента США после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.