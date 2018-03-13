Трамп объяснил перестановки в администрации (1)
В мире | 13 марта 2018 года, 17:03
Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас были разногласия во мнениях», — сказал Трамп.
По его словам, примером подобных разногласий служит иранская сделка.
«Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково», — подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что у него хорошие отношения с Тиллерсоном, однако, с Майком Помпео — «я ладил с первой минуты».
Ранее в Белом доме прокомментировали увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Источник: РИА Новости
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