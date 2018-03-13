В мире |

12 марта в Лондоне скончался бывший генеральный директор «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков, сообщает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может, несколько дней назад, может, раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти», — сообщил агентству адвокат умершего Андрей Боровков и добавил, что узнал о смерти своего подзащитного от его родственников.

По информации, опубликованной «Коммерсантом», на шее погибшего были следы удушения. Издание сообщает, что тело Глушкова обнаружила дочь Наталья в квартире на окраине Лондона.

Британская полиция пока называет смерть соратника Березовского необъяснимой. Расследованием смерти занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Скотленд-Ярда: «На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека».

С 1989 по 1991 год Глушков занимал пост заместителя гендиректора компании «ЛогоВАЗ» Бориса Березокого. До 1995 — возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», а в 1996 г. стал заместителем генерального директора «Аэрофлота». В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам заключения. Судом был также удовлетворен иск к осужденному на общую сумму $122 млн.

Фото: Коммрсант