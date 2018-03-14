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В Японии обнаружили крупнейший денежный клад. Теперь он находится в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая, говорится на сайте музея.

"Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — заявили в музее.

Клад нашли на раскопках времён средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV–XVI века) в городе Хасуда. В кувшине, который за столько времени сохранил целостность, было 260 тысяч медных монет. Отмечается, что, скорее всего, их связали верёвкой, пропущенной через отверстие в середине каждой монеты.

По мнению археологов, клад был зарыт после XV века в целях сбережения имущества в лихие время.

Источник: life.ru