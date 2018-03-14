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Президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового вида вооруженных сил страны - Космических сил. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Трампа.

"Космос - это тоже потенциальное поле боя, такое же, как суша, воздух и море", - сказал Трамп, выступая на базе перед морскими пехотинцами.

"Может быть, нам нужна новая сила. Сначала я не думал об этом серьезно, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Потрясающе", - заявил глава Белого дома.

Проект нового американского оборонного бюджета предусматривает увеличение финансирования до 716 миллиардов долларов.

"Я говорю о крупнейшем военном наращивании со времен Рональда Рейгана и одном из крупнейших в истории нашей нации", - заявил Трамп.

Источник: newsru.com