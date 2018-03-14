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Во время дебатов на телеканале «Россия-1» кандидат в депутаты Ксения Собчак расплакалась и покинула студию.

Такую реакцию у нее вызвало поведение других кандидатов — она обвинила их в постоянном перебивании ее, хамском отношении и игнорировании этой ситуации ведущего Владимира Соловьева. Соловьев на ее возмущение ответил, что по закону он не имеет права вмешиваться в дебаты кандидатов.