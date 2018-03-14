На теледебатах Ксению Собчак довели до слез (6)
В мире | 14 марта 2018 года, 18:02
Во время дебатов на телеканале «Россия-1» кандидат в депутаты Ксения Собчак расплакалась и покинула студию.
Такую реакцию у нее вызвало поведение других кандидатов — она обвинила их в постоянном перебивании ее, хамском отношении и игнорировании этой ситуации ведущего Владимира Соловьева. Соловьев на ее возмущение ответил, что по закону он не имеет права вмешиваться в дебаты кандидатов.
Источник: nra.lv
Даже представить себе страшно в качестве президента России, если ее затролили кандидаты на выборах, то что она будет делать общаясь с западными партнерами? Объявит ядерную войну? Патриот ты действительно хочешь видеть ее в качестве президента Российской Федерации? Да вам на Путина молиться надо, Собчак вас выжгет на метр в глубь
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Сидела бы себе дома,занималась бы семьёй...так нет,надо ей со взрослыми дядьками в президента поиграть...
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Заблуждаешься. Она просто возьмет ядерную кнопку и сбежит на запад.
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