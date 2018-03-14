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Отравленные нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, скорее всего, умрут, а если и выживут, то останутся калеками. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на химика Вила Мирзаянова, который считается одним из разработчиков отравляющего вещества.

"Выздоровление исключено. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - сказал Мирзаянов.

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия", — рассказал он. Он также выразил опасения по поводу других людей, подвергнувшихся действию вещества.

Химик предположил, что в Великобританию отдельно привезли два безвредных компонента, которые позднее соединили в аэрозоль и получили отравляющее вещество.

"10 граммов [вещества — ред.] уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", — добавил Мирзаянов.

По его словам, формулу "Новичка" в России не рассекречивают, поэтому он исключает использование его другой страной: "Только Россия могла это сделать. Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже".

Британский эксперт в области химического оружия Эндрю Вебер рассказал, что, по одной из версий, отравление Скрипаля было намеренной российской операцией, по другой — формула отравляющего вещества стала известна за пределами лаборатории и оказалась доступной другим странам.