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Лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Ангела Меркель в четвертый раз подряд избрана бундестагом на пост главы правительства Германии. Об этом сообщает Reuters в среду, 14 марта.

В ходе голосования на заседании парламента она получила необходимое большинство для переизбрания. В ее поддержку выступили 364 депутата, против — 315, еще 9 воздержались.

Позднее должна состояться церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером ФРГ. После она будет приведена к присяге.

Меркель впервые стала канцлером в ноябре 2005-го. На данный момент она занимает этот пост на протяжении 12 лет и 112 дней — на 22 дня дольше, чем у власти находился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Выборы канцлера состоялись после формирования в феврале коалиционного правительства по итогам выборов 2017 года в бундестаг. Тогда блок ХДС и ХСС (Христианско-социальный союз) под руководством Меркель достиг компромисса на переговорах с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Фото из Flickr