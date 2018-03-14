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К некоторым из россиян, которые получили убежище в Великобритании, после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приставили охрану. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

"После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина", — приводит издание слова одного из россиян в Британии.

Ранее сообщалось, что истек срок ультиматума, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Фото из Flickr