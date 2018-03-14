СМИ: в Британии к российским политэмигрантам приставили охрану (4)
В мире | 14 марта 2018 года, 12:23
К некоторым из россиян, которые получили убежище в Великобритании, после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приставили охрану. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
"После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина", — приводит издание слова одного из россиян в Британии.
Ранее сообщалось, что истек срок ультиматума, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
https://www.youtube.com/watch?v=D6gm-yFRtFs&feature=push-u-sub&attr_tag=F195raW3oQedcRHe-6
Одна Маша-умница- танцовщица. А на самом деле- хабалка базарная, как и её босс.