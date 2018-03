В мире |

Датский исследовательский центр The Happiness Research Institute опубликовал предварительную версию рейтинга самых счастливых стран мира. Первую строчку в нем заняла Финляндия.

Топ-10 самых счастливых стран был опубликован в Twitter центра. Первые три строчки в нем занимают Финляндия, Норвегия и Дания.

Finland is the happiest country in 2018! #Finland #Happiness2018 @HappinessRpt pic.twitter.com/jylIjbFomW