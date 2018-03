В мире |

Великобритания вышлет из страны российских дипломатов в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

Премьер-министр Тереза Мэй объявит о выдворении российских дипломатов в рамках целого ряда мер в ответ на отравление в Солсбери, говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, как сообщает BBC, Великобритания призвала провести срочное совещание Совета безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля.

Россия к полуночи не ответила на требование Терезы Мэй объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, попало в Британию.

Sky Sources: Prime Minister Theresa May is to announce the expulsion of Russian diplomats as part of a range of measures in response to the nerve agent attack on former spy