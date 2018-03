В мире |

Видеосервис YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическими теориями текстовые блоки со ссылками на статьи в «Википедии» об описываемых событиях. Об этом объявила на конференции South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас, глава видеосервиса Сьюзен Войжитски, пишет CNBC.

Добавляя ссылки на статьи в «Википедию», содержащие, как предполагается, достоверную информацию о событии, видеосервис рассчитывает бороться с распространением дезинформации.

Текстовые блоки со ссылками на сторонние источники, в первую очередь на «Википедии», сообщила Войжитски, будут сопровождать ролики только с самыми резонансными «теориями заговора». В качестве примера она показала конспирологическое видео о высадке американцев на Луну.

