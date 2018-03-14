В мире |

Премьер-министр Великобритании потребовала выслать 23 российских дипломата из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Газета.ru.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании», — сказала Мэй.

4 марта Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Считается, что им мог быть «Новичок», якобы разрабатывавшийся в Советском Союзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов она должна была правдоподобно объясниться. Россия отвергает причастность к инциденту и без официальных запросов и доступа к материалам дела не собирается отвечать на какие-либо ультиматумы.