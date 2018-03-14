Неизвестный совершил попытку нападения на Меркель (4)

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В мире | 14 марта 2018 года, 16:05

У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Die Welt.

Нападавший бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

Мужчина кричал и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Германии Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером.

Местные жители провели против избрания Меркель протест.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
{t2 часа назад
Ты сала уже пожрал, хохла?
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Ну 2 часа назад
Чувак хотел чего-то спросить. Точно как у нас в очереди к врачу. Одна- к врачу, а другая- я только спросить.
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Ж2 часа назад
И кто тебе доложил?
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