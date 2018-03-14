В мире |

У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Die Welt.

Нападавший бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

Мужчина кричал и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Германии Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером.

Местные жители провели против избрания Меркель протест.