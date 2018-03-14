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Страны НАТО выразили глубокую обеспокоенность в связи с "использованием нервно-паралитического вещества на территории альянса". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Североатлантического совета, распространенное по итогам проведенных в штаб-квартире НАТО консультаций по запросу Лондона в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В НАТО отмечают, что это "первый" подобный "официальный" случай с момента основания организации в 1949 году. В альянсе также призвали Россию предоставить Великобритании, на территории которой было применено это вещество, предоставить Лондону всю имеющуюся информацию относительно программы, в рамках которой оно было создано, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Североатлантического совета.

В заявлении сказано, что "Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией". Власти Великобритании также проинформировали союзников "о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность".

Далее в нем отмечается, что "союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали ей поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы" Лондона. В частности, Москву призывают предоставить "полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании потребовала выслать 23 российских дипломата из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании», — сказала Мэй.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь, вероятнее всего, стоит РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения "цирковым шоу", а глава министерства Сергей Лавров - ультиматумом.